POL-IZ: 181206.2 Brokstedt: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht!

Brokstedt (ots) - Mittwochnachmittag waren in Brokstedt Einbrecher aktiv. In einem Fall drangen sie in ein Objekt ein, in einem zweiten blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 17.30 Uhr vernahm der Bewohner eines Hauses in der Dorfstraße ein Klirren, vermutete zunächst aber nichts Böses. Einige Zeit später stellte er dann allerdings fest, dass Unbekannte ein Fenster seines Büros eingeschlagen hatten. In das Gebäude waren die Täter jedoch nicht eingestiegen. In der direkten Nachbarschaft gingen Einbrecher mit gleicher Arbeitsweise zu Werke. Hier drangen sie allerdings in das Haus ein und durchsuchten es. Ob die Eindringlinge Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

