POL-IZ: 181127.3 Heide: Unfall unter Alkoholeinfluss

Heide (ots) - In der Nacht zu heute hat sich in Heide ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Motorrollerfahrers ereignet. Wie sich herausstellte, stand der Verunglückte unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 38-Jährige mit einem Kleinkraftrad auf der Waldschlößchenstraße in Richtung Heistedter Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Straße Am Kleinbahnhof verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überrollte eine Verkehrsinsel, rammte ein Verkehrsschild und stürzte schließlich. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Dithmarscher, der zunächst nicht ansprechbar war. Eintreffende Einsatzkräfte von Rettung und Polizei stellten erheblichen Atemalkoholgeruch bei dem Zweiradfahrer fest. Der räumte später ein, vor Fahrtbeginn viel Alkohol getrunken zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Maßnahme führte ein Arzt im Krankenhaus durch. Hierhin brachte ein Rettungswagen den Beschuldigten mit multiplen Prellungen und diversen Hautverletzungen.

Den Führerschein des Rollerfahrers stellten die Polizisten sicher - der 38-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

