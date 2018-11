POL-IZ: 181126.5 Glückstadt: Verkehrskontrolle in und um Glückstadt

Glückstadt (ots) - Am vergangenen Freitag haben sich Beamte der Polizeistation Glückstadt mit Unterstützung des Polizeibezirksreviers Heide intensiv dem Verkehr gewidmet. Über fünf Stunden kontrollierten die Beamten Verkehrsteilnehmer, ihr Hauptaugenmerk legten sie dabei auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und darauf, dass die Überprüften nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr postierten sich zwölf Einsatzkräfte an der Steinburgstraße und An der Chaussee, zum Teil waren sie auch mobil unterwegs. Insgesamt waren die Beamten positiv überrascht, denn von den 350 von ihnen gecheckten Fahrzeugen waren nur wenige zu schnell und boten auch ansonsten kaum Anlass zu Beanstandungen. Erfreulicherweise waren alle Fahrerinnen und Fahrer nüchtern, einige allerdings nahmen es mit der Anschnallpflicht und dem unerlaubten Handygebrauch nicht so genau. Insgesamt 17 Personen setzten ihren Weg letztlich mit einem Ticket in der Tasche fort. 21 Verkehrsteilnehmer erhielten Kontrollberichte und müssen ihr Fahrzeug oder fehlende Papiere innerhalb der nächsten Tage bei einer Polizeidienststelle vorführen beziehungsweise vorlegen. Ein amtsbekannter 23-Jähriger war mit einem Audi im Tiefflug unterwegs. Ihm gelang es, sich der Kontrolle durch die Polizisten zu entziehen. Erst einige Zeit später trafen Beamte den aus Horst Stammenden an - mittlerweile hatte er sein Auto abgestellt. In dem Wissen, dass der Mann erst kürzlich seinen Führerschein abgeben musste, fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtsmarktbesuche und Weihnachtsfeiern keine Seltenheit sind, werden die Beamten der Polizeidirektion Itzehoe vermehrt Verkehrskontrollen durchführen. Wer auf den Punsch nicht verzichten möchte, sollte sich frühzeitig über sein sicheres Nachhausekommen Gedanken machen.

