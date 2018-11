POL-IZ: 181126.3 Offenbüttel: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Offenbüttel (ots) - Von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche ist es in Offenbüttel zu einem Diebstahl eines Rasenmähers und weiterer Gegenstände aus einem landwirtschaftlichen Gebäude gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Freitag, 09.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Grundstück in der Straße Dammsknöll. Vermutlich näherten sie sich über ein Maisfeld an und öffneten ein an das Wohnhaus angrenzendes Stallgebäude. Aus diesem stahlen sie einen dunkelgrünen Rasenmäher-Traktor von John Deere, einen Handrasenmäher, ebenfalls von John Deere, und eine Stihl-Kettensäge. Nach derzeitigen Erkenntnissen schoben die Täter ihre Beute über den genannten Acker und verluden sie dort auf ein Fahrzeug. Der Wert des Stehlguts liegt bei etwa 4.600 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell