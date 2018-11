POL-IZ: 181119.7 Wilster: Polizei geht von technischem Defekt aus - Folgemeldung zu 181112.1

Wilster (ots) - Nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Wilster in der Nacht zum 11. November 2018 liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor.

Mittlerweile haben neben den Brandermittlern der Itzehoer Kripo Sachverständige des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und ein externer Sachverständiger den Brandort in Augenschein genommen. Ihnen zufolge dürfte der Brand aufgrund technischen Defekts in einer Zwischendecke entstanden sein. Der Schaden, den das Feuer seinerzeit verursachte, beläuft sich aus Sicht der Polizei auf etwa 100.000 Euro.

