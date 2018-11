POL-IZ: 181119.6 Itzehoe: Unfall unter Alkoholeinfluss und andere Delikte

Itzehoe (ots) - Am Sonntagabend hat ein Itzehoer in betrunkenem Zustand mit seinem Auto ein anderes angefahren und ist anschließend vom Ort verschwunden. Nachdem die Polizei den Übeltäter ausfindig gemacht hatte, widersetzte sich dieser der Mitnahme zum Revier. Letztlich half alle Gegenwehr nichts und der Mann musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen.

Gegen 21.20 Uhr meldeten sich beinahe zeitgleich zwei Zeugen bei der Polizei. Während eine Person in der Gutenbergstraße eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines parkenden Autos beobachtet hatte, hielten zwei andere kurzfristig einen Mann fest, der mit seinem Mercedes betrunken im Bocksberg unterwegs gewesen ist. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Unbekannte sich allerdings entfernt - er wollte zu Fuß nach Hause gehen. Hier trafen Beamte den stark alkoholisierten 52-Jährigen schließlich an - er war ganz offensichtlich derjenige, der auch den Peugeot gerammt und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursacht hatte. Nach Anordnung einer Blutprobenentnahme weigerte sich der Beschuldigte massiv, die Einsatzkräfte zu begleiten. Letztlich fand sich der Itzehoer aber auf dem Revier wieder, wo er einen freiwilligen Atemalkoholtest mit 2,41 Promille absolvierte. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten ein und fertigten eine Anzeige wegen des Widerstandes, der Unfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke. Weil das am Tatfahrzeug angebrachte Kennzeichen ein anderes war als das in der Zulassungsbescheinigung aufgeführte, muss der Beschuldigte sich zudem wegen des Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Merle Neufeld

