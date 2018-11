POL-IZ: 181115.5 Itzehoe: Bei Unfall schwer verletzt

Itzehoe (ots) - Mittwochabend hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Autos ereignet. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 21.30 Uhr war ein 57-Jähriger aus Richtung Brunnenstieg kommend auf der Straße Lübscher Brunnen in Richtung Hohenlockstedt unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 3 nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Kieler erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An seinem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Betäubungsmittel und Alkohol scheiden als Unfallursache aus - die Ermittlungen dauern an.

Merle Neufeld

