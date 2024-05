Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: LKW beschädigt Brücken und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen beobachten am Freitagabend des 16.05.2024 gegen 18:10 Uhr einen Sattelzug mit portugiesischem Kennzeichen, welcher die Ostpreußenstr. in nördliche Fahrtrichtung befuhr. In Höhe Hinter Behmers Hof kollidierte der Auflieger des LKW mit der Brücke der Erzbahntrasse und verlor dabei Fahrzeugteile. Trotz des Unfalls fuhr der LKW weiter und touchierte im weiteren Verlauf eine Brücke der Deutschen Bahn. Im Rahmen der Fahndung konnte der stark beschädigte LKW an der Erdbrüggenstr. angetroffen und angehalten werden. Der 27jährige portugiesische Fahrzeugführer räumte die Unfallbeteiligung ein. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da er über keinen Wohnsitz in der BRD verfügt. Der LKW stellte eine Gefahrenstelle dar und wurde eingeschleppt. Die leichten Schäden an den Brücken erforderten keine Sperrmaßnahmen. Ermittlungen ergaben, dass der LKW bereits auf Herner Stadtgebiet eine Brücke beschädigt hatte.

