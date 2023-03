Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versammlungslage im Gelsenkirchener Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 23. März 2023, kam es durch einen angemeldeten Versammlungsaufzug kurzzeitig zu Verkehrsstörungen in den Gelsenkirchener Ortsteilen Feldmark und Altstadt. Die Demonstration, an der rund 10.000 Personen teilnahmen, verlief friedlich und ohne Komplikationen. Auf dem Heinrich-König-Platz kam es zu einem polizeilichen Zwischenfall. Eine randalierende Person ohne Versammlungsbezug wurde zwecks Identitätsfeststellung von Polizeibeamten angesprochen. Im Rahmen dieser Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vorliegt. Als die Beamten dem 36 Jahre alten Mann mitteilten, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht, ergriff er die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten die Person ergreifen, zu Boden bringen und fixieren. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann zudem zwei Messer bei sich hatte, was einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz darstellt. Da die Person den ausstehenden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde sie zur weiteren Vollstreckung des Haftbefehls festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

