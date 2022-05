Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 41-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener hat sich gestern, 11. Mai 2022, auf der Albert-Schweitzer-Straße in Beckhausen schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr fuhr er mit seinem Fahrrad in die Heckscheibe eines am Straßenrand abgestellten VW Golf. In dem Fahrzeug saß ein 36 Jahre alter Mann, der dort kurz zuvor geparkt hatte. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer vor Ort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

