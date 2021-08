Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Telefonieren am Steuer bringt Bochumer ins Gefängnis

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte in Zivil haben gestern, 11. August 2021, um 18.30 Uhr einen 32 Jahre alten Audi-Fahrer auf der Europastraße in Bulmke gesehen, der am Steuer telefonierte. Als die Beamten ihn dann auf der Ostpreußenstraße anhielten und kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Braunschweig vorlagen. Da der Mann die geforderte viertstellige Eurosumme nicht aufbringen konnte, nahmen die Beamten ihn fest. Er muss nun eine 42-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt absitzen. Für das Telefongespräch während der Fahrt erwartet den Betroffenen nun zusätzlich ein Bußgeldbescheid über 100 Euro plus Gebühren und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

