Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Mann mit Pfefferspray besprüht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag, 23. Mai 2021, von einem unbekannten Täter in Bulmke-Hüllen verletzt worden. Der Gelsenkirchener befand sich um 22 Uhr an der Florastraße, wo ihn der Unbekannte mit Pfefferspray besprühte und anschließend schlug. Daraufhin entfernte sich der männliche Angreifer, der etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur ist. Wer war Zeuge? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

