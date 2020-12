Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 26-Jähriger muss für mehr als acht Monate in die JVA

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Für mehr als acht Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 26-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Montagabend, 28. Dezember, gegen 20.15 Uhr, auf der Steeler Straße in Rotthausen festnahm. Er wurde bei einer Verkehrsunfallaufnahme überprüft. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Hehlerei vor.

