Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall in Gelsenkirchen- Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein 43 jähriger Kradfahrer aus Gelsenkirchen verletzte sich am Samstag, dem 29.08.2020 um 16.45 Uhr auf der Münsterstr. in Höhe der Kneebuschstr., als er versuchte, mit hoher Geschwindigkeit zwischen zwei Reihen von Fahrzeugen, die vor einer Ampel warteten, vorbeizufahren. Er kollidierte mit dem Lenker mit einem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

