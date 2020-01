Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz der Polizei Gelsenkirchen zum Jahreswechsel 2019/2020

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Dezember 2019, 18 Uhr und Mittwoch, 1. Januar 2020, 6 Uhr, hat die Polizei Gelsenkirchen im Stadtgebiet insgesamt 48 Einsätze mit Silvesterbezug bewältigt.

Die Polizisten legten nach 11 Körperverletzungen, einem Taschendiebstahls- und einem Branddelikt Strafanzeigen vor. Bei den Taten erlitten 2 Personen leichte Verletzungen. Polizisten und Rettungskräfte kamen bei Einsätzen nicht zu Schaden.

In 25 Fällen waren Randalierer, in 9 Fällen Verdächtige Personen bzw. Feststellungen und in 2 Fällen hilflose Personen die Ursache des Polizeieinsatzes. Insgesamt nahmen die Beamten 5 Personen in Gewahrsam und erteilten 30 Störern einen Platzverweis. Bei zwei Verkehrsunfällen standen die Autofahrer unter Alkoholeinfluss, sie mussten eine Blutprobe abgeben.

Herausragende Einsätze gab es nicht, insgesamt zieht die Polizei Gelsenkirchen ein positives Fazit aus der Silvesternacht.

