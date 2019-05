Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet zwei Fahrten ohne Führerschein

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gleich zwei Männer im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen erwischt, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Den ersten hielten die Beamten am Dienstag, 21.05.2019, um 16.35 Uhr auf der Hiberniastraße in der Altstadt an. Der 41-jährige Gelsenkirchener händigte den Beamten einen mazedonischen Führerschein aus. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann schon seit 2011 in Deutschland wohnt und sein Dokument nicht - wie vorgeschrieben - umschreiben ließ. Ihm wurde die Weiterfahrt und die Nutzung von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zur weiteren Entscheidung durch einen Richter untersagt. Der zweite Mann, ein 26-jähriger Gelsenkirchener, fiel den Beamten am frühen Mittwochmorgen, 22.05.2019, zunächst auf der Kurt-Schumacher Straße in Fahrtrichtung Norden auf, weil er viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten folgten dem Wagen, der zwischenzeitlich bis zu 150 km/h fuhr, und stoppten ihn um 3.45 Uhr auf Höhe der Nahverkehrsanlage. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte und keinen Führerschein dabei hatte, fuhren die Beamten mit ihm zu seiner Wohnung auf der Wembkenstraße in Rotthausen. Dort erklärte der Mann den Beamten, dass er seinen Führerschein nach Bulgarien geschickt habe, um ihn dort gegen ein neues Dokument zu tauschen. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass der Beschuldigte über keine gültige Fahrerlaubnis in Deutschland verfügt. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Die beiden Männer erwarten Strafverfahren.

