Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Senioren arglistig getäuscht - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Gelsenkirchen (ots)

Sie täuscht Hilfsbereitschaft vor und nutzt Gutgläubigkeit aus: In gleich drei Fällen hat eine Unbekannte Senioren unter dem Vorwand angesprochen, ihnen beim Tragen der Einkäufe helfen zu wollen. So sprach die Täterin einen 86-jährigen Gelsenkirchener am Montagabend, 20.05.2019, gegen 18.30 Uhr, an seiner Adresse an der Weißenburger Straße an. Nachdem sie ihm mit den Einkäufen geholfen hatte, bat die vermeintliche Helferin ihn darum, ihr ebenfalls einen Gefallen zu tun und für einen Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Diesen Moment der Ablenkung nutzten Komplizen der Frau, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen und diese nach Wertsachen zu durchsuchen. Ganz ähnlich ging die Trickbetrügerin bei zwei anderen Gelsenkirchenern am letzten Montag an der Luitpoldstraße um 15.30 Uhr und am Samstagmittag gegen 13 Uhr an der Sternstraße vor.

Die Gesuchte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und bei einer Körpergröße von 165 bis 170 Zentimetern eine stämmige Figur haben. Ihre schwarzen Haare trug sie zu einem Zopf zusammengebunden und sie sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu diesen oder weiteren Vorfällen sowie zur Täterin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Die Polizei warnt deshalb erneut:

1. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und älteren Nachbarn über diese Betrugsmasche. 2. Nehmen Sie keine Fremden mit in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung. 3. Verwahren Sie hohe Geldsummen und wertvolle Gegenstände nur im Tresor oder Schließfach auf. 4. Lassen Sie sich an der Haustür nicht unter Druck setzen und überreichen Sie niemals Wertgegenstände an Unbekannte. 5. Haben Sie ein gesundes Misstrauen und alarmieren Sie im Schadens- und Verdachtsfall sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell