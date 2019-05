Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hilflose Person entpuppt sich als Exhibitionist

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht des 21.05.2019, gegen 01.50 Uhr, ist eine Streifenwagenbesatzung zum Taxistand des Hauptbahnhofes in der Altstadt unterwegs gewesen. Dort sollte sich eine Person in einem hilflosen Zustand befinden. Ein Zeuge gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sich der Mann soeben in das Bahnhofsgebäude begeben habe. Im Bahnhof trafen sie auf einen 31-jährigen Gelsenkirchener, der mit der Hand sein Geschlechtsteil manipulierte. Als der Beschuldigte die Polizisten sah, drehte er sich weg und unterließ die Handlung. Der Gelsenkirchener zeigte sich verbal äußerst aggressiv, weshalb ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam brachten. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er den Heimweg antreten. Den 31-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

