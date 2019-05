Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Vier Personen mit Baseballschlägern verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Fünf unbekannte Täter sind am späten Samstagabend, 18.05.2019, in ein Geschäftslokal an der Bochumer Straße gestürmt und haben vier Personen angegriffen. Mit Baseballschlägern bewaffnet, verletzten sie gegen 22.50 Uhr eine Frau und drei Männer leicht. Anschließend flüchteten die fünf Angreifer in unbekannte Richtung. Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Ein Täter konnte von einem Zeugen als circa 170 cm groß und 25 bis 35 Jahre alt beschrieben werden. Er soll schwarze Haare sowie einen schwarzen Vollbart haben und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, Angaben zu den Gesuchten oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter den Rufnummern 0209/365-7512 (KK 15) oder -8240 (K-Wache) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

