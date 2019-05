Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Jugendliche flüchten nach Verkehrsunfall mit gestohlenem Wagen in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem gestohlenen Auto sind drei männliche Jugendliche am Montagmorgen, 20.05.2019, auf der Poensgenstraße verunglückt. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen 9.40 Uhr mit einem geparkten Fahrzeug in Schalke zusammen. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Bismarckstraße. Den Wagenschlüssel hatten sie ersten Ermittlungen zufolge aus einer Autowerkstatt an der Luitpoldstraße entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen oder deren Aufenthaltsort machen können. Die Gesuchten sollen alle im Alter von 15 bis 17 Jahren sein. Der Fahrer soll dunkle Kleidung und eine Baseballkappe getragen haben. Der zweite Insasse trug eine helle Jacke und eine Jeans, während der dritte Täter mit dunkler Jacke, Jeans und blauem Rucksack beschrieben wird. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

