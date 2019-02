Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unter Drogen und ohne gültigen Führerschein am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen, 15.02.2019 um 0.30 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 24-jährigen Gelsenkirchener auf der Schonnebecker Straße in Rotthausen angehalten. Der Mann händigte den Beamten einen abgelaufenen polnischen Führerschein aus und machte einen abwesenden, leicht verwirrten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Beschuldigten im Rahmen der Gefahrenabwehr vorläufig weggenommen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

