POL-GE: Festnahme nach Ladendiebstahl in Erle

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 10.12.2018, hat ein 43-jähriger Ladendetektiv in einem Supermarkt auf der Urichstraße gegen 14:20 Uhr einen 48-jährigen Gelsenkirchener bei einem Diebstahl beobachtet. Der Gelsenkirchener verstaute 10 Flaschen Whisky in einem Rucksack und wollte anschließend das Geschäft verlassen ohne zu bezahlen. Der Detektiv sprach ihn an und verständigte die Polizei. Der Gelsenkirchener ist in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten vielfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die eingesetzten Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die zuständige Staatsanwaltschaft beantragte einen Untersuchungshaftbefehl für den 48-Jährigen. Er wird heute beim zuständigen Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt.

