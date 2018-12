POL-GE: Leichtverletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall in der Neustadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, gegen 07:50 Uhr, überquerte eine 21-jährige Gelsenkirchenerin im Bereich des Junkerweges bei "Grünlicht" die Hattinger Straße in südliche Gehrichtung. Vom Junkerweg bog ein Wagen nach links in die Hattinger Straße ein, streifte die Gelsenkirchenerin mit dem Außenspiegel und verletzte sie leicht. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort, ohne dass sich die Fahrzeugführerin/ der Fahrzeugführer um die Verletzte kümmerte. Die Polizei bittet die Fahrerin/ den Fahrer sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zum Unfallzeitpunkt hielt sich eine Frau mit zwei Kindern in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle auf. Die Polizei bittet diese potentielle Zeugin, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und/ oder der Person am Steuer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 6230 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle).

