POL-GE: Dieselleitung an Bus nach Auffahrunfall beschädigt

Gelsenkirchen (ots) - Auf einen Linienbus der Verkehrsgesellschaft Bogestra ist am Sonntagabend, 09.12.2018, an der Kreuzung Overwegstraße/Wittekindstraße ein Auto aufgefahren. Da durch die Kollision der beiden Fahrzeuge gegen 21 Uhr eine Dieselleitung an dem Bus beschädigt wurde, liefen Betriebsstoffe aus. Die Kreuzung musste in der Folge durch Polizeibeamte gesperrt werden, um die Fahrbahn zu reinigen. An dem Bus entstand ein hoher Sachschaden. Er war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell