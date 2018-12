POL-GE: Schäfer wehrt sich gegen Sicherstellung seiner Herde

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag, 6.12.2018, Amtshilfe für das Veterinäramt Gelsenkirchen geleistet, das mit einem Schäfer aneinander geriet. Die Kontrolleure wollten an der Schwarzmühlenstraße im Stadtteil Feldmark wegen Problemen bei der Tierhaltung eine Herde Kamerunschafe in Obhut nehmen. Der 69-jährige Schäfer wehrte sich gegen die Maßnahme und attackierte einen der Veterinäre. Zeugenaussagen zufolge soll der Beschuldigte dem Mann an den Hals gegriffen haben. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell