POL-GE: Aluminium aus Lkw gestohlen - Mehrere Täter flüchtig

Gelsenkirchen (ots) - Ein 46-jähriger ukrainischer Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum 04.12.2018, gegen 04.30 Uhr, im Schlaf von Dieben überrascht worden. Zum Nächtigen parkte er seinen Lkw, beladen mit einer größeren Menge an Aluminium-Teilen, auf dem Rastplatz Resser Mark an der A2 in Richtung Hannover. Durch Geräusche an dem Auflieger des Lkw aufgewacht, verließ der 46-Jährige das Führerhaus und überraschte mehrere unbekannte männliche Personen, die die Ware aus dem Auflieger entwendeten. Als er die Männer ansprach, drückten sie den Ukrainer zu Boden. Die Hilferufe des Geschädigten alarmierten andere Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Fahrzeug und einem Teil der Beute in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug soll es ich um einen VW handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort und/oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8211 (KK 22) oder -8240 (Kriminalwache).

