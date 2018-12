POL-GE: Verkehrskontrolle in der Altstadt - Blutprobe und Fahrt beendet

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, den 04.12.2018, führten Polizeibeamte gegen 01:15 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Ringstraße durch. Bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Grevenbroich stellten sie Cannabisgeruch im Fahrzeuginnenraum fest. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv. Er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass die Kennzeichen am Wagen des Grevenbroichers für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Sein Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Beamten untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt, sein Wagen verblieb verschlossen am Kontrollort. Den Grevenbroicher erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell