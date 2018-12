POL-GE: Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung während der Bundesligabegegnung am 24.11.2018

Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung im Zusammenhang mit der Bundesligabegegnung des FC Schalke 04 am 24.11.2018 in Gelsenkirchen, konnte ein möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. In ihrer Vernehmung hat die 22-jährige Geschädigte gegenüber der Polizei nähere Angaben zum Tatablauf gemacht. In diesem Zusammenhang nahm sie die Beschuldigungen gegenüber dem eingesetzten Ordnungsdienst zurück.

