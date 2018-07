POL-GE: Drei Festnahmen nach Sicherstellung großer Mengen Betäubungsmittel

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem anonymen Hinweis bei der Polizei in Dortmund, nahm die Polizei Gelsenkirchen nach umfangreichen Ermittlungen am 03.07.2018, gegen 09:30 Uhr, einen 33-jährigen Mann, einen 34-jährigen Gelsenkirchener und eine 30-jährige Gelsenkirchenerin in einer Wohnung im Forsthauswinkel in Erle vorläufig fest. Der 33-Jährige war zur Festnahme zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Deshalb hatte er in der Wohnung seines 34-jährigen Freundes Unterschlupf gesucht und auch gefunden. Dem anonymen Hinweis nach sollte der Gesuchte aus der Wohnung seines Freundes heraus schwunghaft mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln handeln. Im Keller des Hauses stellten die Polizeibeamten 1000 Gramm Amphetamine, 250 Ecstasytabletten, 600 Gramm Marihuana, 800 Gramm Haschisch und Chemikalien sicher, die für die Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden. Der Wohnungsinhaber und die 30-jährige konnten nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den Justizbehörden den Heimweg antreten. Der 33-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Das Trio erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell