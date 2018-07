POL-GE: Radfahrerin schwer verletzt nach Kollision mit Auto

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen ist eine 71-jährige Radfahrerin am Dienstag, 03.07.2018, von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Hinter ihrem Ehemann befuhr die Gelsenkirchenerin um 15.10 Uhr die Ewaldstraße in Richtung Münsterstraße auf dem vorgesehenen Radweg. In Höhe der Zufahrt des Parkplatzes zum Waldgebiet überquerte die 71-Jährige die Ewaldstraße, um auf den Waldweg auf der anderen Straßenseite zu wechseln. Dabei übersah sie den herannahenden Kleintransporter eines 38-Jährigen aus Herten, der parallel zum Radweg auf der Ewaldstraße unterwegs war. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte die Radfahrerin den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Zur stationären Behandlung wurde die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht.

