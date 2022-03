Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (10. März 2022) wurde ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Hauptbahnhof schwer verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Krefelder mit seinem Pkw die Straße "Am Hauptbahnhof". Auf der Kreuzung mit der Neusser Straße bog er links ab und kollidierte dabei mit dem 27-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. (86)

