Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei registriert mehrere Brände am Wochenende - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu gleich mehreren Bränden. In Dießem-Lehmheide standen eine Mülltonne, ein Einkaufswagen, ein Altkleidercontainer und ein geparkter Anhänger in Flammen. Im Stadtteil Cracau brannte Laub und Abfall in einer Garage.

Am frühen Samstagmorgen (15. Mai 2021) wurden gegen 2 Uhr eine brennende Mülltonne sowie ein brennender Einkaufswagen an der Ecke Kölner Straße und Thywissenstraße gemeldet. Ein Zeuge hatte einen Mann mit einem karierten Oberteil dabei beobachtet, wie dieser beides anzündete und schnell wegging. Wenige Zeit später wurde zudem ein brennender Altkleidercontainer auf dem Fütingsweg gemeldet.

Die Polizeibeamten stellten im Laufe der Fahndung einen 20-jährigen Deutschen. Der Mann aus Kamp-Lintfort hat bereits gestanden, die Mülltonne und den Einkaufswagen angezündet zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Ob er auch für das Feuer am Fütingsweg verantwortlich ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Gestern Abend (16. Mai 2021) stand gegen 20 Uhr an der Ecke Ritterstraße und Voltastraße ein PKW-Anhänger in Flammen. Zeugen hatten zuvor eine Frau beobachtet, die in den Anhänger hinein geschaut hatte und dann in Richtung Rettungswache wegging.

Die Frau ist etwa 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat lockige, braune Haare. Sie trug eine Brille, eine braune Schlafhose, einen lila-roten Pullover und Sandalen.

Gegen 20:30 Uhr brannten an der Dießemer Straße außerdem Laub und Abfall in einer Garage. Eine Spaziergängerin hatte die Rauchentwicklung gesehen und die Feuerwehr gerufen. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (194)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell