Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Mann in Wohnung tot aufgefunden - Tatverdächtige festgenommen

Krefeld (ots)

Bereits am Dienstagabend (30. März 2021) hat die Polizei einen leblosen Mann mit einer Stichverletzung in einer Wohnung aufgefunden. Eine Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 22:40 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf der Steckendorfer Straße gerufen. Nachbarn hatten sich Sorgen um eine Katze gemacht, weil sie permanent am Fenster kratzte. Die Wohnung war offensichtlich unbewohnt. Der Mieterin war zum Monatsende gekündigt worden.

Als sich die Beamten Zugang verschafften, fanden sie eine männliche Leiche mit einer Stichverletzung. Auf Grund der Auffindesituation ergaben sich Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Polizei hat daraufhin eine Mordkommission eingerichtet.

Die Leiche wurde am Mittwoch obduziert. Demnach handelt es sich um einen 49-jährigen Polen mit Wohnsitz in Krefeld. Im Zuge der Ermittlungen haben Kriminalbeamte die Wohnungsmieterin festgenommen. Die 47-jährige Polin war in der Vergangenheit mit dem Toten liiert. Sie soll am heutigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an. (132)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell