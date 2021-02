Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei warnt vor angeblichen Mitarbeitern des Gesundheitsamts

Krefeld (ots)

Corona bringt auch neue Betrugsmaschen mit sich: Am Montag (1. Februar 2021) klingelte gegen 13:40 Uhr eine Frau bei einem 87-Jährigen in Inrath/Kliedbruch und behauptete, sie sei vom Gesundheitsamt und müsse seine Wohnung "coronasicher" machen. Der Senior ließ die Frau herein und nahm mit ihr in der Küche Platz. Ihren Wunsch, er möge sich mit dem Rücken zum Wohnungsflur setzen, lehnte er ab.

Während sie ihm Fragen stellte, klingelte es erneut an der Tür. An der Gegensprechanlage war ein Mann, der den Senior offenkundig ablenkte. Danach kehrte der Krefelder zu der Unbekannten zurück, kurz darauf ließ sie sich noch das Badezimmer zeigen.

Nachdem sie gegangen war, fehlte in einer Schublade im Schlafzimmer Schmuck. Die Polizei vermutet, dass jemand durch die nicht geschlossene Tür in die Wohnung eingedrungen ist, während die Frau den Senior abgelenkt hat. Auch sie könnte etwas entwendet haben, während der Wohnungsinhaber an der Sprechanlage war.

Die Unbekannte war 1,60 bis 1,70 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen Pferdeschwanz. Sie war dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Berater der Krefelder Polizei klären Senioren regelmäßig über Betrugsmaschen auf und stehen in Coronazeiten gern auch telefonisch und per Mail zur Verfügung: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/sicher-im-alter. (48)

