Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Handtaschenraub auf dem Hauptfriedhof - Polizei sucht Zeugen

KrefeldKrefeld (ots)

Am heutigen Montag (23. November 2020) gegen 10:40 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Hauptfriedhof einer 77-Jährigen die Handtasche von ihrem Fahrrad entwendet. Danach floh er mit seinem eigenen Rad. Eine Zeugin rief die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis war jedoch erfolglos.

Der Mann war circa 1,80 Meter groß und rund 30 Jahre alt, er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Daunenjacke. Sein Herrenrad hatte einen hellen Rahmen und helle Reifen. Er flüchtete Richtung Lehmheide. Die Beute war eine schwarze Kunstledertasche. Hinweise bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (577)

