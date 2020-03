Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Altkleidercontainer und Sperrmüll angezündet - Mehrfamilienhaus beschädigt - keine Verletzten - Zeugen gesucht

In der Nacht zum heutigen Montag (30. März 2020) ist zunächst ein Altkleidercontainer, wenig später dann Sperrmüll in Brand geraten. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Gegen 01:30 Uhr brannte ein Altkleidercontainer an der Talstraße. Gegen 2:20 Uhr ging ganz in der Nähe eine Ansammlung von Sperrmüll in Flammen auf, der an einem Mehrfamilienhaus an der Blumentalstraße angelehnt war. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses über. Durch die Hitze zerplatzten die Fenster im Erdgeschoß. Auch die Wohnung wurde beschädigt.

Als das Feuer ausbrach, hielten sich 13 Personen im Haus auf. Es wurde niemand verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (188)

