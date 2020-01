Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Ein Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (28. Januar 2020) ist ein Autofahrer geflüchtet, nachdem er einen Fußgänger an der Kreuzung Ispelsstraße / Gladbacher Straße angefahren und leicht verletzt hatte.

Gegen 23:55 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen BMW X5 mit Essener Kennzeichen von der Ispelsstraße nach rechts auf die Gladbacher Straße. Dabei erfasste er einen 21-jährigen Fußgänger, der die Straße in Richtung Seyffardtstraße überquerte. Ohne sich um den leicht verletzten Mann zu kümmern, fuhr der BMW-Fahrer weiter stadtauswärts.

Der junge Mann benötigte keine ärztliche Versorgung. Laut seinen Aussagen haben zwei weitere Männer den Unfall beobachtet, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (69)

