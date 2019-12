POL-KR: Dießem/Lehmheide: Polizei warnt vor falschem Stadtwerker

Polizeipräsidium Krefeld

Am vergangenen Montagmittag (9. Dezember 2019) hat sich ein Mann als Stadtwerker ausgegeben und sich Zugang zu einem Wohnhaus an der Gladbacher Straße verschafft. Glücklicherweise ist es zu keinem Schaden gekommen.

Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann bei einer 79-jährigen Bewohnerin und gelangte so in das Haus. Unter dem Vorwand, die Stromzähler im Haus abzulesen, bat er um Zugang in den Keller. Der Frau fiel die ungewöhnliche Arbeitsweise des Mannes auf, der die Zählerstände mit seinem Mobiltelefon fotografierte. Als er ihr anschließend vorschlug, sie in ihre Wohnung zu begleiten, wurde sie misstrauisch und forderte ihn auf, das Haus zu verlassen. Der Mann entfernte sich daraufhin.

In einem Telefonat teilten ihr die Stadtwerke mit, dass ihre Mitarbeiter die Zählerstände auf eine andere Art ablesen würden.

Die Polizei appelliert:

- Lassen Sie keine fremden Handwerker in die Wohnung, die Sie nicht beauftragt haben. - Wenn Sie Bedenken haben, rufen Sie die Stadtwerke unter der Rufnummer 0800 2425100 an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Dienstkleidung und können sich mit einem Ausweis der Stadtwerke ausweisen. - Wählen Sie im Zweifel den Notruf der Polizei 110.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (919)

