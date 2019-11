Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Tödlicher Autounfall auf der Kölner Straße

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (27. November 2019) ist es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann verstarb.

Gegen 3 Uhr befuhr der BMW-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Neuburgshof / Am Friedhof prallte der Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Seine Identität ist derzeit unbekannt.

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der BMW vor dem Unfall gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Da sich die Unfallstelle über mehrere hundert Meter erstreckte, hat die Polizei den Bereich großräumig gesperrt, einen Hubschrauber für Übersichtsaufnahmen sowie einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache eingesetzt. (882)

