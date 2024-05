Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Vor Kiosk ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen (12. Mai, 5:50 Uhr) einen 44-Jährigen vor einem Kiosk am Friedrichsplatz ausgeraubt. Der Duisburger schilderte der Polizei, dass ihm ein junger Mann das Handy aus der Hand gerissen habe und mit vier weiteren Personen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weggerannt sei. In der Handyhülle befand sich außerdem eine EC-Karte. Das Alter der Jugendlichen wird auf 16 bis 17 Jahre geschätzt. Alle seien etwa 1,70 Meter groß. Eine Person trug einen weißen Sportanzug, die anderen waren dunkel gekleidet. Wer hat den Raub beobachtet und kann Angaben zu der Gruppe machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

