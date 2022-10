Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Unbekannter raubt 84-Jährige aus

Duisburg (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Unbekannter einer 84-Jährigen am Samstagvormittag (8. Oktober, gegen 11 Uhr) die Handtasche geraubt. Er fuhr mit dem Fahrrad auf der Kardinal-Galen-Straße an der Frau vorbei und riss ihr die blaue Tasche aus Jeansstoff vom Rollator herunter. Beim Eintreffen der Polizei hielt sie nur noch die Trageschlaufen in der Hand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkelgrüne Jacke, dunkle Hose, graue Haare, etwa 40 bis 50 Jahre alt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell