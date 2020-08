Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Unbekannte setzen Sperrmüllhaufen in Brand

Duisburg (ots)

Rettungskräfte sind am Dienstag (25. August) gegen 2:50 Uhr in die Nähe einer Unterführung an der Ludwig-Krohne-Straße ausgerückt, weil ein Sperrmüllhaufen in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen geben können. Das Kriminalkommissariat 11 ist unter der Rufnummer 0203 2800 zu erreichen.

