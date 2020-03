POL-DU: Dellviertel: Polizeipräsidentin Elke Bartels ehrt Crash-Kurs-Akteure - Kampagne der Verkehrsunfallprävention richtet sich an Tausende von Schülerinnen und Schülern

Polizei Duisburg

Dellviertel: Polizeipräsidentin Elke Bartels ehrt Crash-Kurs-Akteure - Kampagne der Verkehrsunfallprävention richtet sich an Tausende von Schülerinnen und Schülern

Duisburg (ots)

Polizeipräsidentin Elke Bartels ehrte am Mittwoch (26. Februar) elf Ehrenamtliche aus Duisburg, die Teil der Crash-Kurs-NRW Kampagne sind. In einer Feierstunde zeichnete sie die Männer und Frauen mit einem Ehrentaler aus. Im Namen des Innenministers Herbert Reul sprach sie den Akteuren ihren Dank aus und übergab neben dem Ehrentaler auch eine Urkunde.

Bei Crash-Kurs-NRW handelt es sich um eine Kampagne der Verkehrsunfallprävention, die sich an Schüler der 10. und 11. Klassen richtet und an Schulen durchgeführt wird. Dabei berichten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, aber auch Unfallopfer und Angehörige, Seelsorger oder Bestatter von ihren persönlichen Erlebnissen bei schweren Verkehrsunfällen.

Diese authentischen Berichte vermitteln dem jungen Publikum die harte Realität: Unfälle passieren nicht einfach so, Unfälle haben Gründe. Die Akteure erzählen von ihren Gefühlen und Erlebnissen an der Unfallstelle und auch davon, dass sie diese seither begleiten. Unfallfolgen verändern das Leben. Und das von Grund auf und sehr weitreichend.

Im vergangenen Jahr konnten so in Duisburg bei 18 Veranstaltungen über 3.300 Jugendliche erreicht werden.

Das Crash-Kurs-Team sucht ganzjährig weitere Unterstützer, die bereit sind, von schweren Verkehrsunfällen zu erzählen, an denen sie oder Angehörige beteiligt waren. Wer sich zutraut, drei oder vier Mal im Jahr auf einer Bühne vor Schülern von seinen Erlebnissen zu berichten, kann sich an die Verkehrsunfallprävention wenden (Rufnummer 0203 280 3581). Ansprechpartner stehen auch persönlich in der Wache Homberg, Viktoriastraße 8, zur Verfügung.

