Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Radfahrer gestürzt

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (22. November, 11:05 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Radfahrer den Radweg des Kalkwegs in Richtung Dellviertel. Als er nach links in den Sternbuschweg abbog und auf den dortigen Radweg fahren wollte, verlor er auf dem nassen Laub die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell