Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Unbekannte überfallen Lottoannahmestelle

Duisburg (ots)

Ein Duo hat am Montag (4. November, 17:15 Uhr) eine Lottoannahmestelle am Franz-Lenze-Platz überfallen. Die beiden Unbekannten bedrohten die Angestellte. Einer von ihnen schlug mit einem Beil auf Kasse und Tresen ein, der andere war mit einer Pistole bewaffnet. Sie packten diverse Stangen Zigaretten und das Bargeld in eine Kühltüte und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Die 55-Jährige wurde nicht verletzt. Die alarmierten Polizisten konnten die Täter nicht mehr ausfindig machen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Die beiden Täter sind etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie waren beide schwarz gekleidet, trugen Baseballcaps und waren mit hellen, gemusterten Dreieckstüchern vermummt. Hinweise bitte an das KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell