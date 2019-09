Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Polizeipräsidentin heißt 94 Polizisten, 269 Kommissaranwärter und vier Regierungsinspektoren herzlich Willkommen

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels hat am heutigen Montag (2. September) insgesamt 94 Polizisten in der Behörde Duisburg herzlich Willkommen geheißen. Davon starten 73 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare frisch nach der Ausbildung mit dem ersten funkelnden Stern auf den Schulterklappen im Streifendienst auf den Wachen. 16 Beamte wechseln vom Land auf das Wasser und beginnen ihre Ausbildung bei der Wasserschutzpolizei. Fünf Beamte wurden aus anderen Präsidien nach Duisburg versetzt. "Wir brauchen Sie hier in Duisburg, einer vielseitigen und interessanten Stadt", betont Bartels, "Geben Sie auf sich und ihre Kollegenschaft acht und kommen Sie immer gesund nach Hause." Die Beamten kommen in der Behörde nicht on top dazu: Zehn Polizisten haben sich aus persönlichen Gründen in eine andere Behörde versetzen lassen. 68 gehen voraussichtlich bis Ende August 2020 in Pension. Andere Polizisten sind längere Zeit aufgrund von Abordnungen, Elternzeiten oder längeren Erkrankungen abwesend.

Die Polizei Duisburg versichert, dass für die Sicherheit in der Stadt gesorgt ist und Anzeigen bei der Kripo fach- und zeitgerecht bearbeitet werden. Zudem hat und wird die Behörde aus dem Maßnahmenpaket der Landesregierung zusätzliche Regierungsbeschäftige einstellen, welche Polizisten bei der Arbeit unterstützen.

Als Leiterin einer von zehn Ausbildungsbehörden in NRW hat Dr. Elke Bartels heute im Steinhof in Duisburg 269 Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter sowie vier Regierungsinspektoranwärter begrüßt. "Sie haben einen tollen Beruf ausgewählt. Das Studium und die praktischen Anteile sind kein Zuckerschlecken", so Bartels. Innerhalb der nächsten drei Jahre, in denen sich die Studiumsanteile mit praktischen Übungen und Praktika abwechseln, werden die Beamte auf Widerruf auf den Polizeidienst beziehungsweise den Dienst als Regierungsinspektoren in NRW vorbereitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell