POL-DU: Obermeiderich: Vier Mülltonnen in Brand gesteckt

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (20. Mai) gegen 23:30 Uhr vier Mülltonnen auf dem Schulhof an der Karolinenstraße in Brand gesteckt. Zeugen hatten die Rettungskräfte gerufen. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist bislang unklar. Die Kripo (KK 11) sucht Zeugen: Wer kann detaillierte Angaben zu verdächtigen Personen machen, die um Mitternacht in diesem Bereich unterwegs waren? Hinweise bitte an das KK 11 unter 0203 280-0. (stb)

