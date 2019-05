Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Lkw stößt mit Straßenbahn zusammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (20. Mai) verständigte ein Straßenbahnfahrer (47) um 12:50 Uhr die Polizei, nachdem ein Lkw mit einer Bahn der Linie 903 kollidiert und weitergefahren ist. Der Vorfall ereignete sich auf der Neumühler Straße im Bereich der Haltestelle "Landschaftspark Duisburg-Nord" in Fahrtrichtung Alt-Hamborn. Aufgrund einer Fahrbahnverengung stieß der Lkw gegen den rechten Seitenspiegel der Bahn, bog in die Essen-Steeler-Straße ab und fuhr weg. Den verständigten Polizisten teilte der 47-Jährige mit, dass der Lkw einen blauen Anhänger hatte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Verkehrskommissariat 21. (dab)

