Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Winfried L. ist wieder da !

Duisburg (ots)

Der seit gestern vermisste Winfried L. aus Duisburg - Wedau (Pressemeldung vom heutigen Tag) fiel heute am späten Nachmittag einer Bürgerin in Mülheim/Ruhr, Menden-Holthausen auf. Die von ihr informierte Polizei brachte den wohlbehaltenen Mann zurück in das Seniorenheim in Wedau, aus welchem abgängig war. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der aufmerksamen Bürgerin und allen anderen, die Ausschau nach dem Vermissten gehalten haben.

