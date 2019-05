Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (11. Mai) kam es gegen 09:00 Uhr auf der Kreuzung Duisburger-/Allee-/Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Ein 18-jähriger Duisburger befuhr mit seinem Ford die Alleestraße in Richtung Neumühl und wollte nach links in die Duisburger Straße abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf eine Hyundai Fahrerin, die auf der Gartenstraße unterwegs war und die Kreuzung in Richtung Hamborner Altmarkt überqueren wollte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wobei die 22-Jährige verletzt wurde und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf insgesamt 5000 EUR geschätzt werden. Da aus den beschädigten Pkw Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr diese abstreuen. Aus diesem Grund und um eine gefahrlose Aufnahme des Verkehrsunfalls zu gewährleisten, musste die Kreuzung für 30 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell